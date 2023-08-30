حدث ليلًا|تفاصيل مشاجرة لاعب الأهلي السابق مع مسئولي سموحة.. سلالة جديدة شديدة التحور من أوميكرون.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على الساحتين المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

حقيقة غرق فندق عائم في الأقصر

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

بشرى سارة لجماهير الزمالك بشأن عودة «بن شرقي»

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

استفيدوا من الأهلي.. أول تعليق من فاروق جعفر عن أزمة الزمالك

صدمة بالغة.. تحركات سريعة من الأهلي لضم مهاجم جديد

حاول الاعتداء على المسئول المالي.. إجراء عاجل من سموحة ضد أجايي

22 غرزة.. تفاصيل مشاجرة لاعب الأهلي السابق مع مسئولي سموحة| القصة كاملة

متاح الآن.. سجل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

بسبب واقعة تلاوة القرآن على العود|مصطفى كامل مُنفعلاً: هتشوفوا مني الوش التاني.. شاهد

مصرع شخصين في هجوم صاروخي استهدف العاصمة الأوكرانية

كندا تسجل أول إصابة بالسلالة الجديدة شديدة التحور من أوميكرون