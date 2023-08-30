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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية

شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة على مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، واعتقلت شقيقين.

وأفادت مصادر محلية في المخيم، بأن قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى حارة الشهيد جبريل اللدعة في المخيم تبعتها تعزيزات عسكرية كبيرة اقتحمت المخيم عبر المدخل الجنوبي لمدينة أريحا، وحاصرت منزل لعائلة اللدعة وعاثت فيه خرابا قبل اعتقالها الشقيقين عدي وقصي اللدعة، ونقلتهما الى أحد مراكز الاعتقال.

وفي طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إسلام محمد عبد الفتاح ابو سماحة (22 عاما) عقب اقتحام منزله في الحي الجنوبي بطولكرم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب قاسم العلامي عقب مداهمة منزله ببلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل.

وفي رام اعتقلت قوات الاحتلال المواطن ياسر مطاوع ونجله الطفل جهاد، بالإضافة لسرقة مبلغًا من المال ومصادرة مركبة، عقب دهم منزليهما في بلدة شقبا قضاء .

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابا من بلدة السيلة الحارثية غرب مدينة جنين، واستولت على مركبته.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد نبيل زيود من بلدة السيلة الحارثية، أثناء مروره على حاجز "دوتان" العسكري القريب من بلدة يعبد جنوب جنين، واستولت على مركبته.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات الضفة الغربية فلسطين اخبار فلسطين

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