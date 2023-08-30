بعد الهجوم الاوكراني "الأكثر قوة" على العاصمة الروسية.. إغلاق مطار بسكوف

أعلنت الهيئة المعنية بالنقل الجوي في روسيا، اليوم الأربعاء، إغلاق مطار بسكوف في غرب روسيا أمام الرحلات المدنية، وذلك بعد هجوم بطائرة مسيرة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، إن "ما لا يقل عن شخصين قتلا وأصيب ثالث في هجوم على العاصمة الأوكرانية اليوم الأربعاء، فيما سقط حطام أهداف دمرتها الدفاعات الجوية على عدد من المباني".

وأضاف على تطبيق تيليجرام أن "السلطات عثرت على الجثتين في مبنى غير سكني وأن الثالث أصيب بشظايا زجاج".

وأفاد كليتشكو باشتعال النار في عدة مبان، ولم يوضح ما إذا كان الحطام من صواريخ أو طائرات مسيرة.

وكانت الإدارة العسكرية لكييف قد لفتت إلى أن الدفاعات الجوية دمرت أكثر من 20 طائرة مسيرة وصاروخا في سماء العاصمة الأوكرانية، واصفة الهجوم بأنه "الأكثر قوة" الذي يستهدف المدينة منذ الربيع.