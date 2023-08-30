الصياد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين محمد عبد الحميد محمد السيد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛ وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022.



