عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرأي الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي موقف القاهرة الداعم لأمن واستقرار السودان

صدى البلد

أبرزت صحيفة الرأي الكويتية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، في مدينة العلمين، موقف القاهرة الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خصوصاً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذاً في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وتحت عنوان "البرهان يُعلن عدم سعيه للاستمرار في الحكم والسيسي يشدد على دعم أمن السودان واستقراره" ذكرت الصحيفة الكويتية - أن الرئيس السيسي أكد اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة.

وتابعت الصحيفة أن البرهان، أعرب خلال زيارته الأولى خارج السودان، منذ بدء الصراع بين قواته، وقوات الدعم السريع بزعامة محمد حمدان دقلو الملقب بـ «حميدتي» في 15 أبريل الماضي، عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين.

وأشاد البرهان بالمساندة المصرية الصادقة؛ للحفاظ على سلامة واستقرار السودان، في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، خصوصا من خلال حُسن استقبال المواطنين السودانيين في مصر.

كما أعرب عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر في المنطقة والقارة الأفريقية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

لأول مرة .. رفع الأذان في مكبرات الصوت الخارجية بمساجد نيويورك |تفاصيل

إيقاف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي

بلاش الاتحاد.. عبلة كامل تفاجئ محمد صلاح بتعليق صادم

احذروا| الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن التقلبات الجوية

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يستقبل بعثة الخماسي الحديث بعد المشاركة في بطولة العالم

الإسكان تشارك بالمؤتمر الدولي لتكنولوجيا الأغشية وتطبيقاتها في تحلية المياه

مع زيارة وزيرة التجارة الأمريكية.. بكين تأمل في تحسين العلاقات الثنائية مع واشنطن

خشية إطلاق صواريخ.. إسرائيل تبني جدارا جديدا على حدود غزة

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

4641 مشروعاً| الزيادة السكانية ناقوس خطر يهدد التنمية وانجازات جديدة للحد منها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمدة ساعتين.. أسد يثير الرعب في شوارع كراتشي جنوب باكستان.. شاهد

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين

بلا استسلام| اتحاد جدة يسعى لضم محمد صلاح بخطوة جديدة.. هل سيغادر ليفربول؟ (تفاصيل)

أسبوع ريم وطحال سمية ومقلب علياء| نهايات درامية لأحمد سعد مع الستات

فيديو

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين

هيدي كرم : تمنيت تكريم عادل إمام بمهرجان القاهرة للدراما | فيديو

هيدى كرم: مهرجان القاهرة للدراما ولد عملاقًا | فيديو

الفنان عثمان محمد: محمد رمضان «ظاهرة قدرية» ونجاحه «ابتلاء من الله»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ