الرأي الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي موقف القاهرة الداعم لأمن واستقرار السودان

أبرزت صحيفة الرأي الكويتية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، في مدينة العلمين، موقف القاهرة الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خصوصاً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذاً في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وتحت عنوان "البرهان يُعلن عدم سعيه للاستمرار في الحكم والسيسي يشدد على دعم أمن السودان واستقراره" ذكرت الصحيفة الكويتية - أن الرئيس السيسي أكد اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة.

وتابعت الصحيفة أن البرهان، أعرب خلال زيارته الأولى خارج السودان، منذ بدء الصراع بين قواته، وقوات الدعم السريع بزعامة محمد حمدان دقلو الملقب بـ «حميدتي» في 15 أبريل الماضي، عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين.

وأشاد البرهان بالمساندة المصرية الصادقة؛ للحفاظ على سلامة واستقرار السودان، في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، خصوصا من خلال حُسن استقبال المواطنين السودانيين في مصر.

كما أعرب عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر في المنطقة والقارة الأفريقية.