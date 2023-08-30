الصحة تنفي إغلاق مستشفي بولاق وتكشف تفاصيل خطة التطوير

كشف الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان تفاصيل عملية تطوير مستشفى بولاق العام.

وقال عبدالغفار في تصريح خاص لصدى البلد العيادات الخارجية بمستشفى بولاق العام تعمل في مبنى منفصل يسمى المبنى الاقتصادي داخل مستشفى بولاق وكذلك المعامل وأشار إلي أنه يتم صرف العلاج أيضا للمرضي المتابعين .

وتابع قائلا : لم يتم الغلق ما عدا العيادات حتى تم الانتهاء من ٥٠٪؜ من المشروع؛ مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع في ١٢ شهر بتكلفة مليار و٢٠٠ مليون جنيه

وأوضح أنه بالنسبة للحوادث والعمليات فتقوم بهذه الخدمة مستشفيات

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