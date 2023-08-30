الصحف الكويتية اليوم| البرهان يشيد بدعم مصر ويعلن مبادرة انتقالية.. عسكريون في الجابون يسيطرون على الحكم ومصير الرئيس غير معلوم

ولي العهد و«سوناك» يبحثان تعميق العلاقات الكويتية البريطانية

نتنياهو لوزرائه بعد «فضيحة المنقوش»: اطلبوا إذني

روسيا تعلن تدمير 4 زوارق أوكرانية تقل 50 مظليا

الصين: نعمل لزيادة تسهيل وصول الشركات الأجنبية للأسواق

جيش النيجر يعلن إفشال عملية عسكرية فرنسية استهدفت القصر الرئاسي

تناولت الصحف الكويتية اليوم، الأربعاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الشأن المصري.

وقالت صحيفة الجريدة إن رئيس مجلس السيادة السوداني أطلع الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطورات الأوضاع في بلده، وأشاد بدعم القاهرة في منعطف تاريخي للخرطوم، في حين تواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بزعامة «حميدتي» في عدة مناطق بينها الخرطوم ودارفور. غداة رفضه الضمني لمبادرة طرحها قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان «حميدتي» بهدف وقف الحرب التي اندلعت بينهما منتصف أبريل الماضي وتأسيس دولة جديدة.

وأعرب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان عن تقديره للمساندة المصرية للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمرّ به، عقب لقاء جمعه بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في مدينة العلمين، التي وصلها بأول زيارة خارجية له منذ اندلاع القتال بالخرطوم.

ووجّه البرهان، خلال مؤتمر عقده عقب المباحثات المغلقة مع الرئيس المصري، أمس، التحية للسيسي، والشعب المصري على استضافتهم الكريمة له وللشعب السوداني.

محليا، قالت صحيفة القبس إن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ظهر أمس في زيارة إلى ريشي سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة، وذلك في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة البريطانية لندن.

وعبر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدا متانة العلاقات التاريخية والممتدة لأكثر من 100 عام بين البلدين الصديقين، كما أعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك بين الكويت والمملكة المتحدة.



أفادت صحيفة الراي بإعلان بنك الخليج عن موافقة بنك الكويت المركزي على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بنحو 26.1 مليون دينار كويتي (نحو 79.6 مليون دولار أميركي) عبر اصدار 260.869.565 سهما جديدا يطرح للاكتتاب العام مع حق الأولوية للمساهمين.

وأوضح بنك الخليج في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم، أن الطرح سيكون بـ 100 فلس لكل سهم بالإضافة الى علاوة إصدار بمقدار 130 فلس الأمر الذي سينتج عنه زيادة قاعدة رأس المال البنك بنحو 60 مليون دينار (نحو 183 مليون دولار).

عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة الجريدة إلى سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، إلى احتواء تداعيات الحرج السياسي والأزمة التي أعقبت كشف وزير الخارجية إيلي كوهين عن لقاء سري جمعه بنظيرته الليبية نجلاء المنقوش في روما، بوساطة إيطالية أميركية، قبل أن تتم إقالتها، على أثر اندلاع احتجاجات غاضبة ضد حكومة «الوحدة»، بزعامة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس.

ووسط انتقادات داخلية لكشف اللقاء الحساس مع مسؤولة ببلد لا يقيم علاقات مع إسرائيل، وما تسبب فيه من ضرر لسمعة البلد العبري الدبلوماسية، أوعز نتنياهو لجميع الوزارات بالحصول مسبقاً على مصادقة من مكتبه بشأن أي لقاء سياسي سري. ووفقاً لتعليمات نتنياهو، فإن النشر عن لقاءات سياسية سرية يتم بعد مصادقته الشخصية عليها.

دوليا، أفادت صحيفة القبس بإعلان عسكريون الأربعاء «إنهاء النظام القائم» في الجابون بعيد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية السبت التي كرست فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة.

وكانت مجموعة من كبار ضباط الجيش الغابوني ظهرت على شاشة التلفزيون في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأعلنت الاستيلاء على السلطة بعدما أعلن مركز الانتخابات الحكومي فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.

وقال الضباط، الذين ظهروا على شاشة قناة «غابون 24» التلفزيونية، إنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا. وأعلنوا إلغاء نتائج الانتخابات وإغلاق جميع الحدود حتى إشعار آخر، إلى جانب حل مؤسسات الدولة. وقال الضباط «باسم الشعب الغابوني... قررنا الدفاع عن السلام من خلال وضع نهاية للنظام الحالي».

فيما أوضحت صحيفة الراي إعلان عائلة رئيس الجابون أن مصير علي بونجو غير معلوم، وذلك بعد الانقلاب العسكري في ليبرفيل.



قالت صحيفة الانباء إن جيش النيجر تمكن من إفشال عملية عسكرية فرنسية استهدفت القصر الرئاسي ليل أمس الأول .

وذكرت «روسيا اليوم» أن «الجيش النيجري أفشل محاولة فرنسية لاختراق القوات المسلحة والقيام بعملية عسكرية تستهدف القصر الرئاسي عن طريق طائرات مروحية».

وفي سياق متصل، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن «الانقلابيين في النيجر سيخفقون وقد أخفقوا بالفعل»، وان الأحداث الأخيرة في ذلك البلد الأفريقي أكدت أن المؤسسات الديموقراطية مهمة، وأنه لا يوجد انقلابيون يتحلون بالديموقراطية.



أشارت صحيفة الراي إلى اعلان روسيا اليوم الأربعاء أن قواتها دمرت أربعة زوارق عسكرية أوكرانية تحمل على متنها نحو 50 مظليا في البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على تليجرام إن طائرة تابعة لها «دمرت أربعة زوارق عسكرية فائقة السرعة تحمل مجموعات إنزال من القوات الخاصة الأوكرانية يبلغ إجمالي عديدها نحو 50 شخصا في البحر الأسود قرابة منتصف الليل بتوقيت موسكو (21.00 توقيت جرينتش)».



ولفتت صحيفة الوطن إلى إعلان رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن ما لا يقل عن شخصين قتلا وأصيب ثالث في هجوم على العاصمة الأوكرانية اليوم الأربعاء، فيما سقط حطام أهداف دمرتها الدفاعات الجوية على عدد من المباني.

وأضاف كليتشكو على تطبيق تليجرام أن السلطات عثرت على الجثتين في مبنى غير سكني وأن الثالث أصيب بشظايا زجاج. وأفاد باشتعال النار في عدة مبان. ولم يوضح ما إذا كان الحطام من صواريخ أو طائرات مسيرة.



نقلت صحيفة الأنباء عن وسائل إعلام روسية أمس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يحضر جنازة رئيس مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين الذي قتل الأسبوع الماضي في حادث تحطم طائرة.

وقالت الخدمة الإعلامية الخاصة بمجموعة «فاغنر» إنه تم دفن مؤسس المجموعة ورئيسها يفغيني بريغوجين في مدينة سان بطرسبرغ مسقط رأسه بعد أن اقيمت له جنازة بحضور عدد محدود في مقبرة على مشارف المدينة.



قالت صحيفة الراي إن الصين دافعت عن ممارسات الأعمال لديها بعد أن قالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو إن شركات بلادها أخبرتها بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم أصبح «غير صالح للاستثمار».

وردا على التعليقات التي أدلت بها ريموندو في الصين، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بين جيو إن معظم الشركات الأميركية التي تعمل في الصين وعددها 70 ألفا تريد البقاء هناك.



أشارت صحيفة الجريدة إلى اعلان مسؤولون في قطاع الصحة في كندا إن مقاطعة كولومبيا البريطانية سجلت أول إصابة بالسلالة الجديدة «بي.إيه.2.86» شديدة التحور من فيروس «أوميكرون» لشخص لم يسافر خارج المقاطعة.

وقالت كبيرة الأطباء في المقاطعة بوني هنري ووزير الصحة الكندي أدريان ديكس في بيان مشترك إن الشخص المصاب لم يدخل المستشفى وأن رصد الإصابة بفيروس «بي.إيه.2.86» لا يغير وضع الخطر على المواطنين في كولومبيا البريطانية.