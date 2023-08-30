الإنقاذ النهري ينتشل جثماني شخصين بالساحل الشمالي

نجحت قوات الإنقاذ النهري مدعومة بمجموعة غواصي الخير في انتشال جثة شخصين، رجل وزوجة ابنه بشاطئ قرية سيدرا في الساحل الشمالي غرب الإسكندرية.

بدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من أمن القرية بوقوع حالتي غرق لرجل وزوجة ابنه بقرية سيدرا المنطقة الشرقية بالساحل الشمالي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة الجهات المعنية ورجال وقوات الإنقاذ النهري وغواصي الخير بالإسكندرية إلى موقع الحادث، وتبين صحة البلاغ وتم العثور على جثماني الضحيتين.

وقال كابتن إيهاب المالحي، قائد غواصي الخير بالإسكندرية، إنه تلقى إشارة تفيد بغرق رجل وزوجة ابنه فى قرية سيدرا بالمنطقة الشرقية بالساحل الشمالي.

وعلى الفور تم توجيه النداء إلى غواصي الخير بالإسكندرية بسرعة التوجه إلى مكان الحادث للبحث عن الجثمانين، وتم انتشالهما بعد ساعات من البحث.