تطورات حالة نجمي الأهلي بعد إصابة الرباط الصليبي| تفاصيل

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تطورات حالة نجمي الأهلي بعد إصابة الصليبي.

وكتب عبر فيسبوك: “أكرم توفيق وكريم فؤاد يتوجهان اليوم إلى أحد المراكز الطبية لإجراء الفحص الطبي لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك الذي قام بإجراء الجراحة لهما في وقت سابق”.

وأجرى كريم فؤاد وأكرم توفيق جراحة الرباط الصليبي في النمسا تحت إشراف كريستيان فينك، وسيقوم اللاعبان بالتوجه للطبيب مرة أخرى لإجراء عدة فحوصات طبية، والحصول على موافقته من أجل المشاركة في المباريات بعدما شارك الثنائي تدريجيا في التدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.

ودخل الفريق معسكرًا مغلقًا في النمسا بدءًا من 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.