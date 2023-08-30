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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع زيارة وزيرة التجارة الأمريكية.. بكين تأمل في تحسين العلاقات الثنائية مع واشنطن

الصين وأمريكا
الصين وأمريكا

أعربت الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، عن أملها في أن تتخذ أمريكا خطوات لتحقيق الاستقرار في العلاقات الثنائية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت وزارة الخارجية الصينية "نأمل أن تتمكن الولايات المتحدة من اتخاذ إجراءات فعلية لتحقيق الاستقرار في العلاقات الثنائية"  

وقد أفادت وسائل إعلام صينية بأن البنك المركزي الصيني يعقد اجتماعا مع شركات القطاع الخاص لتعزيز تمويلها.

بعد أن قالت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، إن شركات بلادها أخبرتها بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم أصبح "غير صالح للاستثمار"، قال المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ليو بين جيو إن معظم الشركات الأمريكية التي تعمل في الصين وعددها 70 ألفا تريد البقاء هناك.

وأضاف أن ما يقرب من 90 في المئة من هذه الشركات تحقق ربحية، وأن بكين تعمل على زيادة تسهيل وصول الشركات الأجنبية إلى الأسواق.

وتابع: «الصين تعمل بنشاط على تعزيز انفتاحها وتبذل جهودا لتوفير بيئة أعمال عالمية المستوى تركز على احتياجات السوق ويحكمها إطار قانوني سليم.. بل إن الصين تفتح أبوابها على مصراعيها أمام العالم الخارجي».

ورفضت وزارة التجارة التعليق.

وكانت ريموندو قالت أمس الثلاثاء إن الشركات الأميركية شكت لها من أن الصين أصبحت «غير صالحة للاستثمار»، مشيرة إلى الغرامات والمداهمات وغيرها من الإجراءات التي جعلت ممارسة الأعمال محفوفة بالمخاطر.

 

 

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