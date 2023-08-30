أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة| برلماني: مصر حريصة على سلامة واستقرار السودان

أكد الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بمدينة العلمين الجديدة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني كشف عن مجموعة من الحقائق المهمة فى مقدمتها أن مصر كانت ولاتزال وستظل حريصة كل الحرص على وحدة وسلامة واستقرار الدولة السودانية الشقيقة.



وقال “رمزى” فى بيان له أصدره اليوم أن الحقيقية الثانية كشفتها التغطية الإعلامية من مختلف وسائل الاعلام الاقليمية والعربية والافريقية والدولية والتى أعطت أكبر اهتمام لهذا اللقاء، وأكدت أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية بين القاهرة والخرطوم وأن الدور المصرى تاريخى وفى غاية الاهتمام لإنهاء الأزمة السودانية وحقن دماء الأشقاء السودانيين، مشيراً إلى أن الحقيقة الثالثة تتمثل فى الارتياح السياسى والشعبى الكبير وواسع النطاق من مختلف القوى السياسية والحزبية والشعبية داخل السودان وتقديم كل الشكر والتقدير لمصر بقيادة الرئيس السيسى فى احتضان كل السودانيين داخل مصر وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لهم.



وأعلن الدكتور إيهاب رمزى اتفاقه التام مع تصريحات الرئيس السيسى التى أكد فيها خلال اللقاء اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة إضافة إلى تأكيده على موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذاً في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.



واعتبر الدكتور إيهاب رمزى التقدير الكبير من الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين واشادته بالمساندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، خاصةً من خلال حُسن استقبال المواطنين السودانيين مصر إضافة الى تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية بمثابة دليل قاطع على الأهمية الكبيرة لدور مصر فى تحقيق الأمن والاستقرار فى السودان.



وكان اللقاء قد شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظاً على سلامة وأمن السودان الشقيق، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب السوداني الشقيق وتطلعاته نحو المستقبل.



وتناول اللقاء كذلك تطورات مسار دول جوار السودان، حيث رحب رئيس مجلس السيادة السوداني بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى مؤخراً في مصر.



كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني الشقيق، لاسيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام.