ثنائي بيراميدز ينضمان لمعسكر الفريق بتركيا

خاض الثنائي مصطفى فتحي ومهند لاشين أول تدريباتهما اليوم بمدينة بوردور التركية التي تستضيف معسكر نادي بيراميدز، بعد وصولهما للمعسكر.

والتحق مصطفى فتحي ومهند لاشين بمعسكر بيراميدز في تركيا بعد إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بسفرهما للتحضير للموسم الجديد بصحبة باقي أفراد الفريق.

وخاض الثنائي مرانا خفيفا بالجري حول الملعب بعد انتهاء ودية الفريق الأولى أمام ليماسول تي جي القبرصي والتي انتهت بفوز بيراميدز بثمانية أهداف دون مقابل على ملعب ماكو ستاديوم في مدينة بوردور بتركيا.

انضم الثنائي مصطفى فتحي ومهند لاشين لبعثة فريق نادي بيراميدز في تركيا استعدادا للموسم الجديد، بعد وصولهما إلى مدينة بوردور التي يقام فيها معسكر الفريق التحضيري.

ويستمر معسكر بيراميدز في تركيا حتى يوم ٧ سبتمبر المقبل ويشهد المعسكر ٤ مباريات ودية تحضيرا للموسم الجديد.

ووصل الثنائي إلى المعسكر بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الخاصة بسفرهما، حيث كان الحهاز الإداري في استقبالهما بمطار أنطاليا قبل التوجه لمعسكر بوردور والالتحاق بالفريق، وتواجدا في ودية بيراميدز أمام ليماسول تي جي القبرصي الأولى في معسكر الإعداد.