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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع مفاجئ لـ الذهب عالميا.. الأصفر يصل لأعلى مستوياته في 3 أسابيع

ارتفاع مفاجئ لـ الذهب..
ارتفاع مفاجئ لـ الذهب.. الأصفر يصل لأعلى مستوياته

تقترب  أسعار الذهب من الوصل لأعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، اليوم الأربعاء، على الرغم من تراجعها بشكل طفيف، حيث قلص المستثمرون الرهانات على زيادة أسعار الفائدة الأمريكية استجابة للبيانات الاقتصادية الضعيفة.

تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.08% إلى 1963 دولار للأوقية.
فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.08% إلى 1936 دولار للأوقية.
وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.06% إلى 103.537 نقطة.


ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب في ختام تداولات، أمس الثلاثاء، لتسجل أعلى مستوى لها خلال ثلاثة أسابيع، عقب صدور بيانات اقتصادية أشارت إلى تباطؤ سوق العمل، وتراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.95% أو ما يعادل 18.3 دولار، إلى 1965.1 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من أغسطس.
وأوضحت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أمس الثلاثاء، انخفاض عدد فرص العمل المتاحة بمقدار 338 فرصة إلى 8.827 مليون وظيفة خلال شهر يوليو، لتسجل أدنى مستوياتها منذ 28 شهرًا، ما يعني تأثر سوق العمل بتشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
وأظهرت بيانات أخرى، انخفاض ثقة المستهلك الأمريكي خلال شهر أغسطس إلى 106.1 نقطة، من قراءة شهر يوليو المعدلة بالخفض عند 114.0 نقطة.
وتراجع مؤشر توقعات المستهلكين قصيرة الأجل إلى 80.2 نقطة من 88.0 نقطة، لكنها ما زالت تتجاوز مستوى 80 نقطة، والذي يشير تاريخيًا إلى الركود المحتمل خلال العام المقبل.


تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع وضعف الدولار يوم الثلاثاء، بعد أن أظهرت بيانات انخفاض فرص العمل في شهر يوليو، بينما تراجعت ثقة المستهلك أكثر من المتوقع في أغسطس. حيث إن تراجع معدلات الفائدة يصقل الطلب على الذهب غير المدفوع بالفائدة.
قال "جيم وايكوف" خبير أسواق السلع لدى "كيتكو" في تصريح لشبكة "سي إن بي سي"، إن تراجع مؤشرات سوق العمل وثقة المستهلكين ترجح تراجع التوقعات بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة بالقدر المتوقع من قبل، الأمر الذي يوفر دعماً لأسعار الذهب في المدى القريب.
فيما قال مات سيمبسون، كبير المحللين في City Index: «الأمر كله يتعلق بالدولار الأمريكي والعوائد، وإذا استمرت البيانات الأمريكية في التراجع، فيمكننا أن نتوقع ارتفاع أسعار الذهب على خلفية انخفاض الرهانات على ارتفاع آخر في الفائدة».
ينتظر المستثمرون الآن بيانات الناتج المحلي الإجمالي من أبريل إلى يونيو وتقرير الوظائف الأولي ADP في وقت لاحق من اليوم، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الخميس، وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.
من المتوقع أن ألا يثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل، مع تسعير الأسواق بنسبة 53٪ لتوقف مؤقت آخر في اجتماع نوفمبر مقارنة بـ 38٪ في اليوم السابق، وفقًا لأداة متابعة الفائدة الفيدرالية على إنفستنغ السعودية.

انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.4٪ إلى 24.63 دولارًا للأونصة، لكنها كانت تحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهر واحد.
فيما تراجع البلاتين بنسبة 0.1٪ إلى 975.07 دولارًا، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 19 يوليو في الجلسة السابقة. وهبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1239.38 دولار.

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