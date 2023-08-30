غير واقعي.. رد صيني حاسم بشأن تقرير البرلمان البريطاني عن استقلال تايوان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج ون بين، اليوم الأربعاء، إن التصريحات المتعلقة باستقلال تايوان التي ظهرت في الوثيقة التي نشرتها لجنة الشؤون الخارجية، بمجلس العموم البريطاني، لا تتوافق مع الواقع.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية، في تصريحات للصحفيين، أن التقرير الذي يذكر استقلال تايوان، يتناقض مع الحقائق المتواجدة على أرض الواقع.

ودعت الصين، البرلمان البريطاني، إلى الالتزام بمبدأ "صين واحدة"، والمعايير القانونية العامة للعلاقات الدولية.

يأتي ذلك، في أثناء زيارة وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إلى الصين، والتي قال عنها: إنها تهدف لإعادة إنشاء خطوط الاتصال بين بكين ولندن.

وأضاف كليفرلي، إنه يجب أن تجمع بريطانيا والصين “علاقات عملية”، لافتا إلى أننا منتبهون للقضايا ذات النقاط الخلافية مع الصين، ويجب أن تكون هناك علاقة براجماتية بين البلدين.