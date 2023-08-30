مسيرات العودة.. بدء تجهيز وتأهيل المخيمات على الحدود الشرقية لقطاع غزة

أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، صباح اليوم الأربعاء، عن إعادة تجهيز وتأهيل مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب، إن القرار ببدء إعادة تجهيز وتأهيل مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة سيسري اعتبارًا من ظهر اليوم.

وفي الـ30 من أغسطس 2018 انطلقت في قطاع غزة، مسيرات متوجهة نحو السياج الفاصل بين القطاع ومستوطنات دولة الاحتلال الإسرائيلية، تلبية لدعوة وجهتها فصائل فلسطينية بمناسبة الذكرى الـ 42 لـ "يوم الأرض".

وأطلقت الفصائل على المسيرات اسم "العودة وكسر الحصار"، مؤكدة أنها ستكون "شعبية وسلمية"، حيث تم نصب خيام، وتوفير مرافق بغرض الاعتصام في تلك الأماكن.