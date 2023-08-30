جنود الاحتلال يطلقون النار تجاه فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس بالخليل

قالت وسائل إعلام عبرية، إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت النار على فلسطيني، ظهر اليوم الأربعاء، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة "حاجاي" في الخليل.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فأن جنود الاحتلال أطلقوا النار تجاه سيارة مسرعة، باتجاه جنود كانوا متمركزين في موقع عسكري بالقرب من مستوطنة بيت حجاي قرب الخليل.

وقالت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت عددا من الأعيرة النارية صوب سيارة، بالقرب من مستوطنة "حاجاي" المقامة على أراضي المواطنين جنوب مدينة الخليل، ما أدى إلى إصابة مواطن لم تعرف هويته بعد، بشكل مباشر، دون أن تتضح تفاصيل عن وضعه الصحي.

وذكر متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "ورد تقرير عن محاولة دهس موقع عسكري عند مفترق الطرق 200، بالقرب من الخليل في منطقة الخليل وتم تحييد الإرهابي".

وعقب ذلك أعلنت قوات الاحتلال المنطقة عسكرية مغلقة، وعززت تواجدها العسكري في المكان.