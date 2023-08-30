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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إحراج دولي.. شاهد| آلاف البريطانيين على أرضيات المطار بلا مأوى ودون تعويضات.. ما القصة؟

مطارات بريطانيا
مطارات بريطانيا

حُرم آلاف البريطانيين الذين تقطعت بهم السبل بسبب انهيار أنظمة مراقبة الحركة الجوية من التعويض فيما وصف بأنه "إحراج دولي".

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم تحذير الركاب من أنهم سيواجهون الانتظار لمدة عشرة أيام للعودة إلى بلدانهم – مما يكلفهم آلاف الجنيهات الاسترلينية خلال فترة الإقامة؛ وذلك في الوقت الذي اضطر فيه آخرون إلى النوم على أسرة مؤقتة موضوعة على أرضيات المطار.

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وعلاوة على ذلك، فإن الادوية تنفذ من المسافرين، ويتخلفون عن مواعيد المستشفيات كما أنهم يخاطرون بعدم العودة إلى منازلهم في الوقت المناسب لبدء الذهاب إلى المدرسة أو العمل.

 

واتُهمت شركات الطيران بتجاهل القوانين التي تلزمها بدعم الركاب، بما في ذلك تقديم الطعام والشراب والإقامة ورحلات العودة. وفي الوقت نفسه، قد تجد الشركات ثغرة تعطيها الحق في في عدم دفع تعويض إضافي للمسافرين وذلك  لأن التعطيل حدث بسبب ما يسمى "الظروف الاستثنائية".

وقد أدى ذلك إلى قيام قادة الصناعة بمطالبة الحكومة وهيئة مراقبة الصناعة، وهيئة الطيران المدني، بتكثيف الجهود لوقف تكرار مخالفات شركات الطيران من "التملص من مسؤولياتها القانونية" دون عواقب.

والفوضى، التي أعقبت معظم أيام عطلة البنوك يوم الإثنين، أحد أكثر أيام السفر ازدحاما في العام، كانت ناجمة عن "خلل فني" أبلغت عنه خدمة الحركة الجوية الوطنية في المملكة المتحدة، وسط أنباء عن مضاعفة راتب رئيسها.

وتم إلغاء حوالي 790 رحلة مغادرة و785 رحلة وصول في جميع مطارات المملكة المتحدة في ذلك اليوم، بالإضافة إلى حوالي 300 رحلة أخرى أمس. ونتيجة لذلك، تعطلت خطط سفر أكثر من 200 ألف شخص.

وتأتي هذه الفوضى في الوقت الذي ضاعف فيه رئيس مراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة، مارتن رولف، راتبه إلى 1.3 مليون جنيه إسترليني، وفقا لصحيفة ذا صن.

وفي الوقت نفسه، انتقد مستشار السفر بول تشارلز هذه الفوضى؛ وقال لصحيفة التلجراف إن: "خطة طيران واحدة أفسدت النظام بأكمله. إنه إحراج دولي أن ينهار نظام الحركة الجوية لدينا بالكامل بسبب ذلك".

وتم التأكيد الليلة الماضية أن العطل نتج عن إدخال بيانات غير صحيحة في نظام خدمات الحركة الجوية الوطنية. ولم يتم تأكيد مصدر المشكلة ولكن الليلة الماضية لم يستبعد داونينج ستريت تقريرا يفيد بأن خطأ في الإدخال من قبل شركة طيران فرنسية قد يكون سبب الفوضى.

وطالبت هيئة الطيران المدني باتخاذ إجراءات فورية لإجبار شركات الطيران على مساعدة الركاب. وتحدث المسافرون عن هجرهم وعدم الاهتمام بشأنهم، حيث اضطر بعضهم للنوم على أرضيات المطار الباردة محاطين بالصراصير وبدون طعام أو ماء.

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