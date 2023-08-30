الآثار: لجنة لمعاينة تداعيات حريق مسجد هلال البيه الأثري تمهيداً لإجراء أعمال الترميم

شكل العميد مهندس هشام سمير، مساعد وزير السياحة لمشروعات الآثار والمتاحف، لجنة أثرية علمية هندسية من المجلس الأعلى للآثار لاستكمال أعمال معاينة مسجد هلال البيه الأثري الموجود بقرية كوم النور بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وحصر التلفيات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بعد الحريق الذي نشب به مساء أمس، الثلاثاء، لسرعة البدء في أعمال درء الخطورة تمهيداً لإجراء أعمال الترميم اللازمة للمسجد.

وأوضح الدكتور أبو بكر أحمد، المُكلف بأعمال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على أسباب الحريق.

وقال إن المعاينة المبدئية تُشير إلى احتمالية نشوبه بسبب ماس كهربائي، لافتاً إلى أن الحريق لم يُسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتوجه، الدكتور محمد طمان، مدير عام آثار الوجه البحري وسيناء بالمجلس، على رأس لجنة أثرية علمية هندسية من المجلس، مساء أمس فور وقوع الحريق، لمعاينة الأثر وحالته الإنشائية، حيث تبين تأثر السقف الخشبي للمسجد بالنيران، والذي تم وضعه حديثاً خلال أعمال ترميم المسجد عام 2013، بالإضافة إلى تأثر الأبواب والشبابيك والمنبر الخاص به بالنيران.

