4 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال

واصل أربعة أسرى فلسطينيين معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إضرابهم عن الطعام، رفضًا لاعتقالهم، من بينهم ثلاثة إداريين، وفقا لما ذكرته وكالة "وفا".

وقال نادي الأسير الفلسطيني إن المعتقلين: كايد الفسفوس من الخليل، وسلطان خلوف من برقين جنوب غرب جنين، يواصلان إضرابهما عن الطعام منذ 28 يوما، وعبد الرحمن براقة من مخيم عقبة جبر جنوب أريحا منذ 21 يوما، رفضًا لاعتقالهم الإداري.

بينما يواصل المعتقل ماهر الأخرس إضرابه منذ ثمانية أيام، رفضًا لاعتقاله، وكانت محكمة الاحتلال قد مددت اعتقاله يوم الخميس الماضي لمدة سبعة أيام بزعم استمرار عملية التحقيق.

وأكد نادي الأسير، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل إجراءاتها التنكيلية بحق المضربين عن الطعام، وتحتجزهم في ظروف قاسية داخل الزنازين، وتضغط عليهم نفسيًا وجسديًا، في محاولة لثنيهم عن الاستمرار في إضرابهم.

وأشار إلى أن الأوضاع الصحية للمضربين عن الطعام تتفاقم مع مرور الوقت، منوهًا إلى أن ثلاثة من المضربين كانوا قد خاضوا إضرابات طويلة سابقًا، أثرت فعليًا في أوضاعهم الصحية.

يُذكر أنه منذ عام 2011، تجاوزت عدد الإضرابات الفردية 440 إضرابًا، معظمها ضد الاعتقال الإداري.

ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 1200 معتقل، وهذه النسبة هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.