بعد الاستيلاء على السلطة بالجابون.. الإعلان عن اعتقال نجل الرئيس علي بونجو

أعلن العسكريون الذين استولوا على السلطة في الجابون عبر التلفزيون الرسمي، اليوم الأربعاء، اعتقال نجل الرئيس علي بونجو، حسبما افادت شبكة العربية في نبأ عاجل لها.

وقبل قليل، أعلن العسكريون أن الرئيس علي بونجو قيد الإقامة الجبرية في الجابون.

وكانت مجموعة من كبار ضباط الجيش الجابوني، ظهرت على شاشة التلفزيون، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأعلنت الاستيلاء على السلطة؛ بعدما أعلن مركز الانتخابات الحكومي فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة.

وقال ضباط كبار في الجيش الجابوني، اليوم الأربعاء، في بيان على قناة "جابون 24"،: "باسم الشعب الجابوني... قررنا الدفاع عن السلام من خلال وضع نهاية للنظام الحالي".

وأضافوا أن "الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وأن نتائجها باطلة".

وأعلنوا السيطرة على الحكم وإلغاء نتائج الانتخابات وإنهاء النظام القائم وحل مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.

واعتبروا أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

ودعا قادة التمرد، السكان، إلى التزام الهدوء.

ومن جهته، أعلنت عائلة رئيس الجابون، أن مصير "علي بونجو" غير معلوم.