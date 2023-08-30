مواطنو الجابون يحتفلون في الشوارع بعد الاستيلاء على السلطة والإطاحة بالرئيس |شاهد

خرج الآلاف من مواطني الجابون إلى الشوارع في البلاد ابتهاجًا باستيلاء العسكريين على السلطة والإطاحة بالرئيس علي بونجو من منصبه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وبعد هذا التطور، شوهد بعض المواطنين في شوارع البلاد وهم يبتهجون ويحتفلون في دعم واضح للاستيلاء العسكري على السلطة.

ويُظهر مقطع فيديو انتشر على الإنترنت مواطنين من البلاد في شوارع البلاد يحتفلون بإلإطاحة بـ بونجو.

وأطاح الجيش بالرئيس الجابوني علي بونجو، اليوم الأربعاء، بعد أيام من فوزه بالانتخابات الرئاسية في البلاد.

وفي حديثه لجابون 1 وجابون 24، قال المتحدث باسم العسكريين إنه يتحدث نيابة عن "لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات".

وكانت مجموعة من كبار ضباط الجيش الجابوني، ظهرت على شاشة التلفزيون، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأعلنت الاستيلاء على السلطة؛ بعد ما أعلن مركز الانتخابات الحكومي فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة.

وقال ضباط كبار في الجيش الجابوني، اليوم الأربعاء، في بيان الانقلاب على قناة "جابون 24"،: "باسم الشعب الجابوني... قررنا الدفاع عن السلام من خلال وضع نهاية للنظام الحالي".

وأضافوا أن "الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وأن نتائجها باطلة".

وأعلنوا السيطرة على الحكم وإلغاء نتائج الانتخابات وإنهاء النظام القائم وحل مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.

واعتبروا أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

ودعا قادة التمرد، السكان، إلى التزام الهدوء.

وأعلنت عائلة رئيس الجابون، أن مصير "علي بونجو" غير معلوم، وذلك قبل أن يعلن العسكريون على التلفزيون الجابون وضع الرئيس قيد الإقامة الجبرية واعتقال نجله.