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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الاردنى عزيز مرقة لاول مرة بمهرجان القلعة وماريمبا نسمة عبد العزيز فى المحكى

صدى البلد

 

تتوالى فعاليات الدورة الـ 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حيث يقام حفلين مساء الجمعة الاول من سبتمبر على مسرح المحكى .

ففى الثامنة مساء تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها حفلا يتضمن بانوراما من الالحان العربية والغربية التى اعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا منها شط اسكندرية ، اكدب عليك ، انت عمرى ، الدنيا ريشة فى هوا ، اشكى لمين ، بتونس بيك ، ديسباسيتو ، الحلوة دى ، حارة السقايين ، البخيل وانا وسواح .
  
وفى العاشرة مساء يحل الفنان الأردنى عزيز مرقة وفرقته ضيفا على الفعاليات لاول مرة ليتغنى بمجموعة من أعماله التي حققت جماهيرية كبيرة بين الشباب والجيل الجديد منها ما في منك ، مجننانى ، مين قلك ، بنت الناس ، بحبك للسما ، بنت قوية ، ضلك ابكى ، يا باى وغيرها

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