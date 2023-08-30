21 مليون طن يمكن الاستفادة منها.. برلماني ينظم ورشة لإعادة التدوير

نظم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتعاون مع أمانة الحزب بالعمرانية، ورشة فنية تحت عنوان "مبادرة إعادة التدوير".

استهدفت الورشة الأطفال من سن 9 إلى 14 سنة، من منطلق المشاركة فى طرح الحلول ونشر التوعية بأهمية النظافة وإعادة التدوير للاستفادة من المخلفات.

استهدفت الورشة إتاحة نشاط للطلبة خلال فترة الصيف والإجازات، ويمكن تطويره ليصبح فرص عمل جديدة في المستقبل.

وقال النائب: “إيماناً منا بأن التوعية لها دور مهم في حياتنا وحرصًا على المشاركة في التوعية بأهمية النظافة التي تؤثر إيجابيا على الصحة وصورة المجتمع بشكل مباشر، تم عمل الورشة لتعليم الأبناء استغلال مواد المخلفات أفضل استغلال، بما يعود بالنفع على البيئة والمجتمع”.

وأضاف أنه تم عمل منتج من مخلفات الكرتون والأوراق والأخشاب، وأبدى الحاضرون وأولياء الأمور سعادتهم بفكرة الورشة واستفادة ابنائهم بعمل مفيد.

وأوضح منصور أن الفكرة تصلح للتطبيق على مستوى الدولة وتخلق فرص عمل للشباب بأقل الإمكانيات.

جدير بالذكر أنه طبقًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن كمية القمامة التي تم التخلص منها خلال عام 2022 حوالى 21.2 مليون طن، وما يخص محافظة الجيزة 2.5 مليون طن سنويًا.