تخطت 9 مليارات دولار.. البنك المركزي السعودي: زيادة كبيرة في إيرادات السياحة

أظهرت الأرقام المذكورة في التقرير الشهري للبنك المركزي السعودي ارتفاعا في صافي التدفقات الداخلة من أنشطة السياحة.

وبلغت الإيرادات نحو 9.8 مليار دولار في الربع الأول من العام، مقارنة بنحو ثلاثة مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

جاءت هذه الزيادة الملحوظة في أعداد السياح من الدول الخليجية والأجانب، وكذلك السياحة الداخلية للسعوديين.

وأظهرت أرقام البنك المركزي السعودي أن الميزان التجاري الذي يدخل في خانة ميزان الحساب الجاري يحافظ على مكانته في خانة الفائض منذ عقود، وقد بلغ 36 مليار دولار.