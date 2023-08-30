جمعية مصايف الصحفيين تحذر من دعوة غير رسمة لاجتماع اتحاد الشاغلين

أصدرت الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لمصايف الصحفيين، بيانًا عاجلًا، اليوم الأربعاء، حذرت فيه من بطلان إجراءات الدعوة إلى ما يسمى بـ"اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين في قرية الصحفيين بالساحل الشمالي"، المنسوب صدورها إلى مجلس إدارة الجمعية.

ونفى البيان، أي صلة لمجلس إدارة الجمعية، بالدعوة المشار إليها، مؤكدا أن هذه الدعوة لم تصدر عن مجلس الإدارة، باعتباره صاحب الاختصاص الأصيل دون غيره، لجماعة المنتفعين في قرية الصحفيين بالساحل الشمالي.

وأوضح أن مجلس الإدارة تأكيدا لذلك، أصدر قرارا بالإجماع، في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-8-2023 بوقف إجراءات الدعوة المشار إليها وإلغائها لمخالفتها لأحكام القانون.

وأكد أن أي اجتماع يعقد بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة؛ يعتبر باطلا ولا يعتد به، مشددا على أن الجمعية ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يخالف قرار مجلس الإدارة؛ حفاظا على المال العام وحقوق أعضائها.

ومن المقرر انعقاد الجمعية العمومية العادية لجمعية البناء والإسكان لمصايف الصحفيين في 23-9-2023؛ للنظر في البنود الواردة في جدول أعمالها، وانتخاب مجلس الإدارة الجديد للدورة المقبلة.

ومن جهته، نفى الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، علاقة النقابة بهذا الكيان.

وقال سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن الجمعية لا تتبع النقابة، ولكنها كيان يضم مجموعة من الزملاء الصحفيين الكبار، وتقوم بأنشطتها الخاصة بها، واشتهرت بالنزاهة- وفق قوله-.