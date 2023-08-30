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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إشادة دولية بمطار سفنكس لنجاحه في ربط المواقع الأثرية الشهيرة

صدى البلد

   أشاد سكرتير عام المجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا علي التونسي بمطار سفنكس الدولي وذلك في إطار زيارته للقاهرة استعداداً لاستضافة مصر لمؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات لقارة إفريقيا تحت رعاية وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي، والمقرر أن يقام في القاهرة في الفترة من 24 فبراير إلى 1 مارس 2024.
وأعرب علي التونسي، في الجولة التي رافقه فيها ممثلي الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية عن سعادته للحصول علي تلك الفرصة رائعة لزيارة مطار سفنكس الدولي في القاهرة الذي تحول بسرعة إلى مركز محوري يربط المسافرين بالمواقع الأثرية الشهيرة في مصر .
كما أشادت الصفحة الرسمية للمجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا بمطار سفنكس الدولي واصفة المطار بأنه "يحقق التميز في عالم الطيران و يقع على بعد خطوات من أهرامات الجيزة الأسطورية والمتحف المصري الكبير الشهير بالاضافة إلى الالتزام بإجراءات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة". 
يذكر أن المساحة الإجمالية لمطار سفنكس تبلغ 24 ألف متر مسطح، ويشمل صالتي السفر والوصول بسعة 1200 راكب / ساعة، ويحتوي على 10 كاونترات وصول، و10 كاونترات سفر، و3 سيور حقائب، وقاعة لسفر وأخرى وصول مخصصة لكبار الزوار، و6 كاونتر لشركات الطيران، وكاونتر استعلامات و16 أسانسير و8 سلالم متحركة و4 كبارى تحميل ركاب تخدم 4 طائرات، و12 بوابة رسوم و2 نظام حجز ذاتى وساحة انتظار تسع 400 سيارة و20 باصا ومكاتب شركات الطيران، ومصلى، ومكاتب شركات السياحة، ومنطقة بنوك، ومكاتب الحجر الصحي، ومحلات تجارية، ومنفذ مصر للطيران للأسواق الحرة، وكافيتريات.
 

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