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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 31 في حادث تصادم أتوبيسين على الأوسطي بالجيزة

حادث الأوسطي
حادث الأوسطي

لقى شخصان مصرعهم وأصيب نحو 31 آخرين في الجيزة، جراء حادث تصادم أتوبيسين على الطريق الدائري الأوسطي بمنطقة أكتوبر.

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مصرع وإصابة 33 شخصًا في حادث الأوسطي

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بوقوع حادث مروري ووقوع ضحايا على الطريق الدائري الأوسطي في أكتوبر، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام أتوبيسين على الطريق الدائري الأوسطي بنطاق مدينة أكتوبر باتجاه البدرشين وحلوان، ومصرع شخصين جراء الحادث وإصابة 31 شخصًا في الحادث.

وتبين من التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اصطدام الأتوبيسين ببعضهما على الطريق وانقلاب أحدهما، ومصرع شخصين وإصابة 31 آخرين في الحادث، بالقرب من نزلة حدائق أكتوبر.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع حطام الحادث.

الجيزة مديرية امن الجيزة الأوسطي الدائري الأوسطي أخبار الحوادث

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