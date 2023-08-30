غزة تقرر إعادة مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة

قررت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، صباح اليوم الأربعاء، إعادة تجهيز وتأهيل مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أنه سيتم بدء العمل الفعلي في مخيمات العودة على حدود غزة اعتبارًا من ظهر اليوم الأربعاء.

وياتي قرار عودة فعاليات مسيرات العودة في ظل تشديد الاحتلال لحصاره على قطاع غزة، وعدم قدرة الوسطاء على إلزامه بالاتفاقيات السابقة".



وكانت مسيرات العودة قد انطلقت في قطاع غزة في الـ 30 من أغسطس 2018، واستمرت لعامين استشهد خلالها 217 مواطنا واصيب المئات وانتهت بتقديم اسرائيل تسهيلات لسكان غزة دون انهاء الحصار .