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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأم تتخلص من حياتها وصغيرتها وأطفالها التوائم في خطر بسبب الزوج|تفاصيل صادمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تفاصيل لا يصدقها عقل حدثت في محافظة أسوان،  حينما تجردت الأم من كل مشاعر الأمومة ووضعت مادة سامة في مشروب لتتناولة هى وأطفالها الأربعة بدافع أن تنهي حياتهم جميعًا الأمر الذي يبدو فيه أنها تعاني مشكلات نفسية هي ما دفعتها للتفريط في حياتها وحياة أولادها بهذ الشكل المأساوي، وذلك بعد مشكلات بينها وبين زوجها. 

المشاكل ما بين الأم وزوجها، لم يكن أحد يتخيل أنها ستدفعها للتخلص من حياتها وحياة أطفالها بهذا الشكل من خلال، وضع مادة سامة في مشروب ليتناولوه جميعًا، لتلق الأم مصرعها، وتلحق بها ابنتها، بينما ينتظر أطفال أخرين قدرهما وهم في حالة حرجة في المستشفى.  

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بسبب خلافات أسرية.. مصرع سيدة وأبنائها الأربعة لتناولهم مادة سامة بأسوان

تفاصيل الواقعة

استقبلت مشرحة إدفو العمومية شمال أسوان ، جثة طفلة صغيرة، تدعى جنا. ا. ع 9 سنوات، لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء تلقيها العلاج داخل مستشفى حورس العام حيث  كانت حالتها حرجة بعد تناولها مادة سامة "صبغة" لتلحق بوالدتها بعد مدة قليلة جداً لوفاتها نتيجة تناولها نفس المادة السامة.

ومن المقرر خلال الساعات القليلة القادمة عرض جثة الطفلة التي توفيت نتيجة تناولها مادة سامة "الصبغة" برفقة والدتها وأشقائها الـ3وعلى الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخراج تصريح الدفن.

 

مادة سامة 

بينما مازال أطفال السيدة المتوفاة الـ 3 التوأم يتلقون العلاج اللازم بمستشفى حورس العام بمدينة إدفو شمال أسوان، بعد تناولهم مادة سامة "صبغة"، وتبين أن حالاتهم حرجة حالياً ، ولكن ليس هناك أي تطورات في الحالة الصحية حاليًا، والأطفال التوأم الـ3 هم كل من محمد.أ ٥ سنوات، ورنا.أ ٥ سنوات، وهنا. أ ٥ سنوات.

وكشفت التحريات أن تعود الأسباب أنه نظراً لخلافات أسرية بين الزوج وزوجته أم الـ4، قامت الأم بوضع مادة سامة "الصبغة" فى مشروب وتناولته هي وأطفالها.

يذكر أن أم و 4 من أطفالها تعرضوا للتسمم فى ظروف غامضة بقرية المحاميد بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

أطفالها الأربعة ابنتها أسوان اولادها الام

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