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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخلّصت من ابنة «ضرتها» بسبب الغيرة| تفاصيل جريمة مأساوية في سوهاج

الضحية
الضحية

حينما تشتعل الغيرة في قلب امرأة فلا تستطيع أن تتوقع ماذا يمكن أن يحدث، وهو ما حدث بالفعل في هذه الواقعة التي جرت تفاصيلها في محافظة سوهاج، التي دفعت فيها غيرة سيدة من "ضرتها" بأن قامت بالتخلص من ابنة "ضرتها" وأنهت حياتها بعد ما خنقـ ـتها. 

وبعد أيام من اختفاء الطفلة سجدة صاحبة الخمس سنوات، لم يكن أحد يتوقع أن المسئول عن اختفائها هي زوجة أبيها، بعد أن خنقتـ ـها أنهت حياتها، لغيرتها من والدتها.   

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قرار عاجل من النيابة

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمة بإنهاء الطفلة سجدة أنور، البالغة من العمر 5 سنوات "زوجة والدها"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث تم العثور على جثـ ـة الطفلة بها آثار خنق حول الرقبة، بالطابق الثاني بمنزل والدها بقرية بنجا دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها عثور الأهالي دائرة المركز على جثـ ـة طفلة في منتصف العقد الأول من العمر.

بالانتقال والفحص، تبين العثور على جثـ ـة طفلة بها آثار خنـ ـق حول الرقبة وسط الزراعات دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج، كما تبين من التحريات الأولية أن الجثـ ـة لطفة تدعى سجدة أنور مُبلغ بتغيبها عن المنزل.

وأثبتت التحريات حول الواقعة أن وراء ارتكاب الجريمة، زوجة والد الطفلة سجدة؛ لوجود خلافات بينها وبين والدة المجني عليها؛ حيث قررت الانتقام منها من خلال التخلص من ابنتها  الصغرى.

تم إيداع الجثـ ـة بمشرحة مستشفى طهطا العام، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، كما تم ضبط المتهمة، والتي أمرت النيابة العامة بحبسها أربعة أيام على ذمة التحقيقات. 

العثور علي جثة طفلة تفاصيل الواقعة سوهاج زوجة والدها الغيرة

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