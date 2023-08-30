محمد داود لأئمة ليبيا: الالتزام بآداب الحوار مع المخالف وإظهار الحق هو سلاح المؤمن

قال الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس، إن القرآن يوصي بأن يكون الحوار مبنيا على الدليل العلمي والعقلي والتاريخي والمقاصدي، وأن يترفع الحوار عن كل سب؛ لأن السب لا يصلح أن يكون حجة يحتج بها، وليس الشتم من أخلاق المؤمن، حيث قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء)، بل قوة الإنسان في قوة دليله، وذكر حجته؛ رغبة في إفادة المخالف، وإظهار الحق، وليس للتعالي على الآخرين.

جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان: (آداب الحوار والمناظرة مع المخالف في القرآن الكريم ) لأئمة ليبيا؛ لتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة، وتعليمهم كيفية مواجهة المتطرفين بالفكر السليم، والحوار العلمي المثمر، بالأدلة الصحيحة من منابعها.

وأضاف الدكتور داود، أن الذي يدرس العلوم الشرعية دراسة صحيحة؛ يعرف كيفية الرد على المخالف، الجاهل بأحكام الدين، بالدليل ،القاطع ويتمكن من إظهار الحق.

كما حذر الأئمة، من الانسياق وراء أفكار المتطرفين، مؤكدا أهمية تمسكهم بآداب الحوار في القرآن الكريم.

في نهاية المحاضرة وجه الدكتور محمد داود، نصيحته لأئمة ووعاظ ليبيا، بأن يعودوا إلى موسوعة بيان الإسلام، وموسوعة اللمحات البلاغية في القرآن الكريم، مشيرا إلى أن هذه الموسوعات تمدهم بالدليل العقلي والعلمي؛ حتى يتكون عندهم بناء فكري، وقاعدة علمية، تمكنهم من الحوار العلمي المثمر.