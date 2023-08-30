وفد حزب المؤتمر يلتقي السفير السعودي بالقاهرة لعرض الفرص الاستثمارية.. صور

التقى الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، بالسفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة وذلك بحضور الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس الحزب، وأحمد عصام نائب رئيس الحزب ،بمقر سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وجاء ذلك انطلاقا من الايمان بدور الأحزاب السياسية في تقديم رؤي وأفكار ومقترحات تسهم في تقديم حلول اقتصادية فعالة، ولتأكيد علي دعوة المستثمرين ورجال الاعمال من المملكة العربية لتقديم مزيد من الاستثمارات بمصر في ظل مناخ واعد للمشروعات ، من خلال ما تم في السنوات الأخيرة وحرص القيادة السياسية برئاسة السيد رئيس الجمهورية / عبد الفتاح السيسي علي توفيره من بنية تحتية متطورة وتوفير مناطق صناعية حديثة تخدمها موانئ وتجهيزات لوجيستية حديثة وشبكة طرق بمواصفات عالمية.

و أكد الربان عمر صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ تقدير القيادة السياسية المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقدير كل أعضاء حزب المؤتمر، لدور المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادةً وشعباً في العمل لما فيه صالح الشعبين الشقيقين.

ومن جانبه أكد الدكتور السعيد غنيم على استعداد حزب المؤتمر كحزب سياسي وله دور فعال من خلال هيئته البرلمانية في كلا من البرلمان ومجلس الشيوخ علي تقديم كافة الحلول والمقترحات وتسهيل دخول استثمارات السعودية الي مصر وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين وأصحاب المشروعات.

وقد تم التوافق علي اهمية ترتيب لقاءات دورية بين كلا من اللجنة الإقتصادية بالحزب ولجنة تمثل المستثمرين من المملكة العربية السعودية لشرح وتوضيح كافة الرؤي المتعلقة بالفرص الإستثمارية المتاحة في جمهورية مصر العربية.

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