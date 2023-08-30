عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفد حزب المؤتمر يلتقي السفير السعودي بالقاهرة لعرض الفرص الاستثمارية.. صور

وفد حزب المؤتمر يلتقي
وفد حزب المؤتمر يلتقي السفير السعودي بالقاهرة

التقى الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، بالسفير أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة وذلك بحضور الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس الحزب،  وأحمد عصام نائب رئيس الحزب ،بمقر سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وجاء ذلك انطلاقا من الايمان بدور الأحزاب السياسية في تقديم رؤي وأفكار ومقترحات تسهم في تقديم حلول اقتصادية فعالة، ولتأكيد علي دعوة المستثمرين ورجال الاعمال من المملكة العربية  لتقديم مزيد من الاستثمارات بمصر في ظل مناخ واعد للمشروعات ، من خلال ما تم في السنوات الأخيرة وحرص القيادة السياسية برئاسة السيد رئيس الجمهورية / عبد الفتاح السيسي علي توفيره من بنية تحتية متطورة وتوفير مناطق صناعية حديثة تخدمها موانئ وتجهيزات لوجيستية حديثة وشبكة طرق بمواصفات عالمية.

و أكد الربان عمر صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ  تقدير القيادة السياسية المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقدير كل أعضاء حزب المؤتمر، لدور المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادةً وشعباً في العمل لما فيه صالح الشعبين الشقيقين.

ومن جانبه أكد الدكتور  السعيد غنيم على استعداد حزب المؤتمر كحزب سياسي وله دور فعال من خلال هيئته البرلمانية في كلا من البرلمان ومجلس الشيوخ علي تقديم كافة الحلول والمقترحات وتسهيل دخول استثمارات السعودية الي مصر وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين وأصحاب المشروعات.

وقد تم التوافق علي اهمية ترتيب لقاءات دورية بين كلا من اللجنة الإقتصادية بالحزب ولجنة تمثل المستثمرين من المملكة العربية السعودية لشرح وتوضيح كافة الرؤي المتعلقة بالفرص الإستثمارية المتاحة في جمهورية مصر العربية.

371144170_2289613417893779_1283852440712696574_n
371144170_2289613417893779_1283852440712696574_n
371152118_653131220111889_6467433508191084242_n
371152118_653131220111889_6467433508191084242_n
371154993_1360396318156516_5678197700004140299_n
371154993_1360396318156516_5678197700004140299_n
371165607_599682508765987_3761568833364614148_n
371165607_599682508765987_3761568833364614148_n
سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة السفير أسامة بن أحمد نقلي سفارة المملكة العربية السعودية القاهرة الأحزاب السياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-8-2023

ترشيحاتنا

الوزراء يعتمد دراسة التصرف بنظام حق الانتفاع لأرض في سيناء

الحبس والغرامة .. عقوبات رادعة تنتظر تالي القرآن على العود

هل يجوز كشف شعري أمام زوج أختي وشقيق زوجي .. الإفتاء تجيب

الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 6 أكتوبر

لميت شعري .. سيمون تكشف موقفًا طريفًا تعرضت له في حفلها الجديد

انشاء جامعة اكتوبر للعلوم .. وبني سويف الاهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهذه الأوصاف..انتشار صورة كائن فضائي بالقرب من نهر في بوليفيا | شاهد

بعد فعل مشين على الرصيف.. نهاية مأساوية لشاب وفتاة في البرازيل| شاهد

لوك مختلف.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بصورها| شاهد

بشرط ألا يتجاوز عمر العروس هذه السن.. الإعلان عن مكأفاة للزواج في الصين

فيديو

ألبوم جديد.. هشام عباس يكشف تفاصيل أعماله المقبلة| خاص

22 غرزة.. القصة الكاملة لـ خناقة جونيور أجايي في نادي سموحة وماذا فعل فرج عامر «فيديوجراف»

محاولة جديدة من اتحاد جدة لضم محمد صلاح | ماذا سيحدث؟

قرارات مهمة ستغير أسعار السجائر| ماذا سيحدث.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ