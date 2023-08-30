غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة في الأقصر .. شاهد

تلقت غرفة عمليات محافظة الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بلاغًا يفيد بحدوث غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل، والتي تجري بها أعمال صيانة وتطوير على كورنيش النيل بمدينة الأقصر.

وانتقل على الفور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة إلى الموقع، وتبين أن الفندق العائم لا يعمل منذ عام 2010، ولا يوجد على متنه سوى العمال والطاقم الملاحي ورخصتها الملاحية سارية.

وتم التواصل مع الترسانة النيلية والملاحة النهرية وشرطة المسطحات لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو رفع الفندق العائم، وقد أكد البلاغ أن الحركة الملاحية بمجرى النيل تعمل بصورة طبيعية.

وتبين من خلال حصر العاملين والطاقم فقد شخصين اثنين منهم وجار تمشيط المنطقة عن طريق الإنقاذ النهري، وجار إخطار الجهات المختصة والنيابة العامة.

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