عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة في الأقصر .. شاهد

صدى البلد

تلقت غرفة عمليات محافظة الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بلاغًا يفيد بحدوث غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل، والتي تجري بها أعمال صيانة وتطوير على كورنيش النيل بمدينة الأقصر.
وانتقل على الفور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة إلى الموقع، وتبين أن الفندق العائم لا يعمل منذ عام 2010، ولا يوجد على متنه سوى العمال والطاقم الملاحي ورخصتها الملاحية سارية.
وتم التواصل مع الترسانة النيلية والملاحة النهرية وشرطة المسطحات لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو رفع الفندق العائم، وقد أكد البلاغ أن الحركة الملاحية بمجرى النيل تعمل بصورة طبيعية.
وتبين من خلال حصر العاملين والطاقم  فقد شخصين اثنين منهم وجار تمشيط المنطقة عن طريق الإنقاذ النهري، وجار إخطار الجهات المختصة والنيابة العامة.

IMG-20230830-WA0018(1)
IMG-20230830-WA0018(1)
IMG-20230830-WA0019
IMG-20230830-WA0019
IMG-20230830-WA0022
IMG-20230830-WA0022
IMG-20230830-WA0018
IMG-20230830-WA0018
IMG-20230830-WA0020
IMG-20230830-WA0020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض

تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 30-8-2023

ترشيحاتنا

الوزراء يعتمد دراسة التصرف بنظام حق الانتفاع لأرض في سيناء

الحبس والغرامة .. عقوبات رادعة تنتظر تالي القرآن على العود

هل يجوز كشف شعري أمام زوج أختي وشقيق زوجي .. الإفتاء تجيب

الحكومة توافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 6 أكتوبر

لميت شعري .. سيمون تكشف موقفًا طريفًا تعرضت له في حفلها الجديد

الحكومة توافق على إضافة كليات جديدة بجامعتي أكتوبر للعلوم وبني سويف الأهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بهذه الأوصاف..انتشار صورة كائن فضائي بالقرب من نهر في بوليفيا | شاهد

بعد فعل مشين على الرصيف.. نهاية مأساوية لشاب وفتاة في البرازيل| شاهد

لوك مختلف.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بصورها| شاهد

بشرط ألا يتجاوز عمر العروس هذه السن.. الإعلان عن مكأفاة للزواج في الصين

فيديو

ألبوم جديد.. هشام عباس يكشف تفاصيل أعماله المقبلة| خاص

22 غرزة.. القصة الكاملة لـ خناقة جونيور أجايي في نادي سموحة وماذا فعل فرج عامر «فيديوجراف»

محاولة جديدة من اتحاد جدة لضم محمد صلاح | ماذا سيحدث؟

قرارات مهمة ستغير أسعار السجائر| ماذا سيحدث.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ