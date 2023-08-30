رئيس جمهورية الجبل الأسود: نولى اهتماما كبيرا لتوسيع التعاون مع مصر

أكد رئيس جمهورية الجبل الأسود "ياكوڤ ميلاتوفيتش"، الاهتمام الكبير الذي توليه بلاده لتوسيع دائرة التعاون مع مصر بمختلف المجالات في ظل وجود العديد من الفرص والإمكانات التي يتمتع بها البلدان، وأخذاً في الاعتبار الثقل المصري الهام على المستويين الإقليمي والدولي، وبما من شأنه أن يكفل تحقيق طفرة في مسار العلاقات الثنائية، خاصةً في المجال الاقتصادي، وأن يعود بالنفع على البلدين ويخدم مصالحهما وأولوياتهما.

جاء ذلك خلال تقديم السفير محمود عفيفي أوراق اعتماده كسفير جديد غير مقيم لجمهورية مصر العربية لدى جمهورية الجبل الأسود للرئيس يلاتوفيتش بالعاصمة "بودجريتسا".

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " اليوم الأربعاء، أن السفير عفيفي نقل - خلال اللقاء الذي جرى على هامش تقديم أوراق الاعتماد - تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للرئيس "ميلاتوفيتش"، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة، ولشعب الجبل الأسود بالتقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب الرئيس المونتنجري خلال اللقاء عن صادق تمنياته للرئيس السيسي بدوام الصحة والتوفيق، وللشعب المصري بالرفعة والرخاء.

بدوره، أكد السفير المصري علاقات الصداقة القائمة بين البلدين والآخذة في التطور خلال المرحلة الحالية، مشيدا بالجهود المبذولة للارتقاء بها في العديد من المجالات الهامة، وعلى رأسها المجالات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات، والتعاون السياحي والثقافي، بالإضافة إلى الاتصالات الجارية لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية التي تحظى بالاهتمام المشترك من الجانبين.

