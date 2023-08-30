أفاد نبأ عاجل، نقلا عن تصريحات لـ"مواقع ملاحية"30 سفينة عالقة في المياه الإقليمية للجابون بعد إغلاق العسكريين للحدود، إن هناك 30 سفينة عالقة بالمياه الإقليمية للجابون؛ بعد إغلاق العسكريين للحدود.

وكان التلفزيون الرسمي في الجابون، قد أعلن أن الرئيس علي بونجو قيد الإقامة الجبرية في الجابون.

وكان قادة التمرد في الجابون، قد دعوا السكان إلى التزام الهدوء، بعد الاستيلاء على السلطة.

وظهر ضباط كبار في الجيش الجابوني، اليوم الأربعاء، على قناة "جابون 24"، وأعلنوا استيلاءهم على السلطة، وذلك بعد إعلان فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية.