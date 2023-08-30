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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال.. اندماج إمام عاشور مع نجوم الأهلي.. وشوبير يكشف أسرار اجتماع مهم مع اوسوريو

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

بشرى لجمهور الزمالك.. شوبير يكشف أسرار اجتماع مهم مع أوسوريو

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة داخل نادي الزمالك، خلال برنامجه ملعب on time. 

وقال شوبير: “اجتمع رجال أعمال نادي الزمالك، مع أوسوريو؛ لطمأنته على الفترة القادمة، وتدعيمه، وتحدثوا معه عن فترة ما بعد إنهاء القيد". 

 

 

تطورات حالة نجمي الأهلي بعد إصابة الرباط الصليبي| تفاصيل

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تطورات حالة نجمي الأهلي بعد إصابة الصليبي. 

وكتب عبر فيسبوك: “أكرم توفيق وكريم فؤاد يتوجهان اليوم إلى أحد المراكز الطبية لإجراء الفحص الطبي لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك الذي قام بإجراء الجراحة لهما في وقت سابق”. 

 

 

اندماج أمام عاشور.. تحدٍّ يجمع 4 نجوم في الأهلي| شاهد

شارك الحساب الرسمي لـ النادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، تحديا، يجمع 4 من لاعبي الفريق. 

وظهر اللاعبون “إمام عاشور، وكهربا، ومروان عطية، ومحمد مجدي أفشة”، في هذا التحدي/ وتفاعل الجمهور معهم خلال التعليقات. 

أكرم توفيق وكريم فؤاد إصابة الرباط الصليبي احمد شوبير أحمد حسن نادي الزمالك

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