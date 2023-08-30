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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إشهار سيتي كلوب حفاظا على حقوق 11 ألف رياضيا

صدى البلد

وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على إشهار نادي سيتى كلوب الشروق مكتسبًا بذلك حقوق الأندية المشهرة وفق قانون الرياضة وفي مقدمتها حقوق نحو ١١ ألف رياضي ورياضية بتسجيلهم رسميًا في الاتحادات الرياضية والمشاركة رسميًا في مسابقاتها.


من جهته أكد الدكتور مصطفى عزام رئيس مجموعة اندية سيتي كلوب على أهمية هذه الخطوة التي أقرها مجلس إدارة المجموعة قبل أشهر قليلة التي تفتح آفاقًا أوسع أمام أبنائنا الرياضيين في فروع سيتي كلوب الذي تتزايد أعدادهم يومًا بعد يوم في إطار هدف المجموعة بالتوسع في اكتشاف الموهوبين في جميع الألعاب وتنميتها للمساهمة بها في قاعدة جديدة للرياضة المصرية.


وبهذه المناسبة توجه الدكتور مصطفى عزام بالشكر لوزارة الشباب والرياضة والتهنئة لجيل بكره من ابناء النادى بهذا التأسيس لمستقبل واعد لاجيال من اللاعبين سوف ترتدى شعارات سيتى فى المحافل الرياضية المحلية والدولية

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