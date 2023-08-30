تأكد غياب فاران عن مواجهة مانشستر يونايتد وآرسنال

أكد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأربعاء، غياب رافائيل فاران مدافع الفريق الأول لكرة القدم، عن مواجهة أرسنال في الدوري الإنجليزي، الأحد المقبل.

ويغيب فاران بسبب إصابة لم يكشف النادي عن مدى خطورتها لكنه قال إنها ستبعده لعدة أسابيع.

وقال يونايتد في بيانه: “خرج الدولي الفرنسي بين الشوطين في فوزنا 3-2 على نوتنجهام فورست في أولد ترافورد، السبت، بسبب هذه الإصابة والتي من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لعدة أسابيع”.

وحل فيكتور ليندلوف محل اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، السبت، وقال المدرب إريك تن هاج إن ذلك كان لأسباب احترازية بسبب الإصابة.

وأوضح تن هاج بعد المباراة: "اشتكى من بعض الألم ولم نرغب في المجازفة، لدينا هاري مجواير وفيكتور ليندلوف وبوسعهما تعويضه لذلك لا نريد المخاطرة، لا أعرف مدى خطورة الإصابة وعلينا الانتظار لتقييم حالته".

ولم يكشف النادي حتى الآن عن طبيعة الإصابة ومن المتوقع أن يقدم تن هاج تحديثًا إضافيًا بعد غد الجمعة.