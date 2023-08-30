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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اختتام أعمال الاجتماع الأول لفريق التفاوض مع الشركات الاعلامية العالمية بالأردن

السفير أحمد رشيد
السفير أحمد رشيد خطابي

اختتم فريق التفاوض العربي مع شركات الإعلام الدولية اجتماعه الأول اليوم بالمملكة الأردنية الهاشمية الذي عُقد بدعوة من وزارة الاتصال الحكومي وبمشاركة ممثلي الدول الأعضاء ووفد الأمانة العامة.

وصرح السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، أن أعمال الفريق جرت في أجواء إيجابية وبناءة، مشيراً إلى أن الفريق تدارس أفضل التصورات بشأن تحديد الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالاستراتيجية الموحدة والقانون الاسترشادي العربي لتنظيم عمل شركات الإعلام الدولية التي اعتمدت في الدورة (53) لمجلس وزراء الإعلام العرب بالرباط.

وفي هذا الصدد، أكد السفير أن الفريق رحب بالمقترح المقدم من المملكة الأردنية الهاشمية والمتضمن الخطوات التفاوضية وفق رؤية عربية متماسكة انطلاقاً من المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء، بما في ذلك وضع أولويات مراحل التفاوض ومحاوره الأساسية، سواء فيما يتعلق بالبعد الضريبي والمالي أو على مستوى الدفاع عن القضايا العربية المشروعة وحماية القيم المجتمعية من المحتوى الضار. 

كما أشار خطابي إلى أن الفريق أكد أهمية وضع مقاربة تفاوضية جماعية ومنسجمة على أساس جدول زمني محكم، فضلاً عن ضرورة إعداد كافة المعطيات القانونية والتقنية التي تهم الدول الأعضاء، والاستئناس بالتجارب الدولية في المجال الرقمي، وذلك استعداداً للاجتماع الثاني للفريق الذي سينعقد خلال الأسابيع المقبلة في المملكة العربية السعودية. 

 

 

الإعلام والاتصال الاتصال الحكومي الإعلام الدولي السفير أحمد رشيد الشركات الاعلامية

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