محمد بن سلمان يعتمد مجلس المحميات الملكية للمستهدفات الاستراتيجية لعام 2030

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس المحميات الملكية، اعتماد مجلس المحميات الملكية المستهدفات الاستراتيجية لعام 2030.



وتدعم المستهدفات الاستراتيجيات الشاملة للمحميات الملكية، وتركز على حماية الحياة الفطرية وأنشطة التشجير وتعزيز السياحة البيئية وتوفير فرص العمل، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.



وتسهم المستهدفات المعتمدة للمحميات الملكية في دعم جهود السعودية في الاستدامة والحفاظ على البيئة.

ما يسهم في أهداف مبادرة السعودية الخضراء في حماية 30% من المناطق البرية والبحرية في المملكة بحلول عام 2030.



و تستهدف المحميات استقطاب أكثر من 2.3 مليون زائر سنوياً، بالإضافة الى إعادة تأهيل وحماية أكثر من 15 موقعاً من المواقع الأثرية والتاريخية بحلول عام 2030.

