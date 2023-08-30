خطابي: حريصون على التفاوض مع الشركات الرقمية الكبرى سريعا واجتماع بالسعودية قريبا

أكد الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي أن فريق التفاوض المكلف بالتعامل مع الشركات الرقمية الكبرى الذي عقد اجتماعه الأول بالعاصمة الأردنية عمان على مدار يوم أمس واليوم /الأربعاء/، حريص على التفاوض مع تلك الشركات سريعا وفي إطار الإجماع والتوافق بين الدول العربية، كاشفا عن انعقاد الاجتماع الثاني للفريق بالسعودية قريبا.



وقال خطابي - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالأردن على هامش اختتام اليوم الثاني للاجتماع - إن فريق التفاوض العربي لديه حرص شديد على تحقيق التوافق العربي من أجل البدء في التفاوض مع الشركات الرقمية الكبرى سريعا وفي أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن أعضاء الفريق اتفقوا خلال اجتماعهم بعمان على عقد اجتماع ثاني لأعضاء الفريق بالسعودية خلال الأسابيع المقبلة لاستكمال المناقشات.



وأشار إلى أن الجامعة العربية ستعمل على التواصل مع الدول العربية الأعضاء للتوصل إلى توافق عربي من خلال مناقشات الدول الأعضاء في الفريق لحرص الجامعة على تحقيق الإجماع والتوافق العربي بشأن آليات التفاوض مع الشركات الرقمية الكبرى، واصفا مناقشات الاجتماع الأول الذي عقد على مدار يومين بعمان بالإيجابية والمثمرة والتوافقية.



وأوضح أن الدول الأعضاء في فريق التفاوض المكلف بالتعامل مع الشركات الرقمية الكبرى يمتلك الخبرات والتنوع العربي من أجل وضع استراتيجية وأداة تفاوضية مع تلك الشركات، معربا عن تفاؤله بنتائج المناقشات لتأسيس مرحلة جديدة مع هذه الشركات.

ولفت خطابي إلى أن هذا الاجتماع عقد تنفيذا للقرار الصادر عن الدورة 53 لمجلس وزراء الإعلام العرب في يونيو الماضي بالرباط بشأن تشكيل فريق للتفاوض مع الشركات الرقمية الكبري، مؤكدا أن هناك إجماعا عربيا على القانون الإرشادي الذي تقدم به الأردن وأيضا الوثيقة التي تقدمت بها السعودية خلال المناقشات والاجتماعات.



ونوه الأمين العام المساعد بالجامعة العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال، إلى أن التوجه الاستراتيجي يستهدف - في المقام الأول - حماية المصالح العربية وتكثيف الجهود الجماعية التي تسعى لتعزيز الحضور الفاعل في المجال الرقمي والحرص على تحقيق وضمان السيادة الرقمية التي أضحت في زمن الابتكار والثورة التكنولوجية للاتصالات مسألة حيوية لا غنى عنها لدى الدول والمجموعات الإقليمية.



واختتمت أعمال اليوم الثاني والأخير من الاجتماع الأول للفريق الفني العربي المكلف بالتفاوض مع شركات الإعلام الدولية، الذي نظمته وزارة الاتصال الحكومي الأردنية، لمدة يومين، بحضور السفير أحمد رشيد خطابي وممثل المجلس الأعلى للإعلام الدكتورة نهى النحاس وممثلين عن الدول العربية أعضاء الفريق.



يأتي اجتماع الفريق العربي، تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم (533)، باعتماد الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية التي قدمها الأردن، وتشكيل فريق فني عربي للتفاوض مع هذه الشركات برئاسة الأردن وعضوية كل من: مصر، السعودية، الإمارات، المغرب، تونس، العراق، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب واتحاد إذاعات الدول العربية.

