رفع 880 طن قمامة ومخلفات بالزقازيق

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالمحافظة برفع القمامة ومخلفات البناء من شارع توفيق اباظة بحى الحسينية لفتح الطريق امام حركة السيارات ، كما وجه المحافظ برفع مخلفات البناء والقمامة من المنطقة المتواجدة خلف مستشفى الرمد بنطاق حي ثاني الزقازيق.

وشدد محافظ الشرقية على استمرار وتكثيف حملات النظافة بالمنطقة المتواجدة خلف مستشفى الرمد، وكافة شوارع المحافظهة، وإزالة المخلفات والقمامة من المنطقة بصفة دورية ويومية لتفعيل منظومة النظافة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وتوفير بيئة نظيفة لهم ، مشيراً إلى أن ملف البيئة في مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مهام منصبه قبل سبع سنوات ، شهد علامات فارقة زادت من تنامي دور مصر في المجال البيئي على الساحة الإقليمية والعالمية، وذلك لإيمان الرئيس السيسي بقضايا البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح لها مصر.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية ، تابع المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة مع المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام رفع (240) طن قامة وردش بواقع (12) نقله من جانبي شارع توفيق اباظة بحى الحسينية بنطاق حى اول الزقازيق ، فضلاً عن رفع (640) طن قمامة ومخلفات بناء من المنطقة المتواجدة خلف مستشفى الرمد بواقع (32) نقلة ونقلها للمدفن الصحى وذلك بإستخدام عدد (6) معدات (5 سيارات نقل قلاب – لودر).