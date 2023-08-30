عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز كشف شعري أمام زوج أختي وشقيق زوجي .. الإفتاء تجيب

صدى البلد

ورد سؤال إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، عبر صفحته الرسمية، تقول فيه الفتاة: "لي أخت مريضة وزوجها موجود، هل يجوز أن أبيت معها؟".

ورد الأطرش قائلا: "إذا كان لا يوجد بينهما خلطة ولا تحتك بالزوج وتتحفظ في ثيابها، وكانت أختها ليست في غيبوبة وتدرك ما حولها، مع صلاح الزوج، يجوز لها أن تبيت معها، وإلا فلا يجوز".


وأضاف على أن يقوم الزوج أو أمه أو أحد المحارم كوالدتك بالبقاء معها إذا كانت موجودة، فالعبرة بالمفسدة موجودة أو لا".

هل يجوز كشف غطاء الرأس أمام زوج أختي وأخو زوجي؟

سؤال ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك.

وأجابت لجنة الفتوى قائلة إنه لا يجوز للمرأة شرعا أن تظهر محاسنها ولا شيئا من عورتها إلا أمام زوجها ومحارمها، وليس زوج أختها من ذوي رحمها، وليس أخو زوجها ممن ذكر؛ فهما أجنبيان بالنسبة لها.

حدود عورة المرأة

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة.

وأضاف أمين الفتوى، خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن المرأة مع الأخ تستر نفسها ويجوز لها أن تكشف ذراعيها وشعرها لكن الأخت مع أختها من السرة إلى الركبة.
وأوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الأمة الإسلامية اتفقت على حرمة أن تظهر المرأة شيئا من جسدها عدا الوجه والكفين، واستدلوا بقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، فذهب العلماء إلى أن ما ظهر من الزينة هو زينة الأعضاء الظاهرة، وهي زينة الوجه والكفين، كالكحل الذي هو زينة الوجه، والخاتم زينة الكف.

وتابع جمعة، في بيان: "واستدلوا من السنة النبوية بما روت السيدة عائشة رضي الله عنها: «أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله، وقال: يا أسماء، إن المرأة إذ بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه» [أبو داود والبيهقي]".

وأجمعت الأمة بعد هذه الأدلة على وجوب ستر العورة للرجل والمرأة، وهو في حق المرأة الحجاب الذي يستر بدنها، وصار ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة، فكما يعلمون أن الظهر أربع ركعات، يعلمون أن المرأة التي لا تستر عورتها آثمة شرعا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

بعد قرار وزير التموين| مفاجأة في أسعار الأرز بالسوق المحلي

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

إجراء عاجل من اتحاد جدة لحسم صفقة محمد صلاح

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

ترشيحاتنا

أول فيديو للواقعة| كيف قتلت فاشينيستا الكويت اثنين في لحظة ؟

بسبب قرارات زيلينسكي.. تحذيرات من اندلاع حرب أهلية في أوكرانيا قريبا

قرار عاجل ضد المتهم باختلاس أموال مجموعة أمريكانا

الدخول مجانا.. متحف الإسكندرية القومي يحتفل بمرور 20 عاما على افتتاحه

بقوة شحن 44 وات و5G.. هواوي تكشف رسميًا عن Mate 60

حقيقة مد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الأون لاين من المنزل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصدفة.. شرطي ينقذ شابين من الموت المحقق وهما نائمين في أمريكا

على البحر.. هاجر أحمد تتألق رفقة زوجها| شاهد

بهذه الأوصاف..انتشار صورة كائن فضائي بالقرب من نهر في بوليفيا | شاهد

بعد فعل مشين على الرصيف.. نهاية مأساوية لشاب وفتاة في البرازيل| شاهد

فيديو

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

لميت شعري .. سيمون تكشف موقفًا طريفًا تعرضت له في حفلها الجديد

ألبوم جديد.. هشام عباس يكشف تفاصيل أعماله المقبلة| خاص

22 غرزة.. القصة الكاملة لـ خناقة جونيور أجايي في نادي سموحة وماذا فعل فرج عامر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ