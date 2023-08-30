الوزراء يوافق على تنفيذ مشروعات إضافية من الطاقات المتجددة

وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من تحالف (انجي – تويوتا – أوراسكوم) لتنفيذ مشروعات إضافية من الطاقات المتجددة بقدرة من 150ـ 200 ميجاوات، وهو ما يتم في إطار خطة الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاع الطاقة، وخاصة في مجال مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (شمسي – رياح).

ووافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6288م2 المقام عليها بعض منشآت ومباني نادي مليج الرياضي، والكائنة بحوض داير الناحية رقم 28 زمام مليج بمركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، لصالح نادي مليج الرياضي.

