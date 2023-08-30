صحيفة: ارتباك يسود الجابون بعد تحرك الجيش

قالت مجلة "جون أفريك" إن ارتباكًا يعم الجابون إثر تحرك الجيش الذي نفذه عسكريون، يوم الأربعاء، عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

ووفق الصحيفة، فقد أذاع العسكريون الذين استولوا على السلطة، بيان تحرك الجيش، بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئيسة، والتي أظهرت فوز الرئيس علي بونجو أونديمبا، مشيرة إلى أن البيان كان مقتضبًا للغاية.

وقال قادة الانقلاب، إنهم قرروا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء "النظام الحالي، وإلغاء الانتخابات العامة ونتائجها "المزورة"، بحسب تعبيرهم، "فيما تم إغلاق الحدود حتى شعار آخر، وإعلان تشكيل "لجنة للانتقال واستعادة المؤسسات".

وجرى حل جميع مؤسسات الجمهورية، بما في ذلك الحكومية ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي ومجلس الانتخابات الجابوني".

في غضون ذلك، دعا بيان العسكريين "السكان ومجتمعات البلدان الشقيقة المقيمة في الجابون وكذلك الجابونيين إلى الهدوء والسكينة".

وبعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية من قبل المركز الجابوني للانتخابات (CGE)، في ليلة 29 إلى 30 أغسطس، أكد عدة شهود أنهم سمعوا إطلاق نار في شوارع ليبرفيل.

ووفقًا لإحصاءات المركز الجابوني للانتخابات، فإن علي بونجو أونديمبا حصل على غالبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية، حيث بلغت نسبة التصويت له 64.27٪، فيما حصل ألبرت أوندو أوسا مرشح المعارضة على نسبة (30.77٪).