أمسية شعرية وأنشطة فنية ضمن فعاليات معرض السويس للكتاب

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، نظمت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، مساء أمس ضمن فعاليات البرنامج الثقافي، لدورة الأولى لمعرض السويس للكتاب، الأمسية الشعرية الأولى بعنوان «شعر الفصحى في السويس».

شارك فيها الشعراء: إبراهيم مصطفى- حمدي عطية- عبد الحميد حسن- علي أحمد– فكرية غانم- على أحمد- ماهر المنشاوي، وشاركت فيها وأدارتها: صباح هادي.

وتبادل خلالها الشعراء إلقاء القصائد الشعرية المتنوعة لهم، أعجبت جمهور المعرض الذي تفاعل معها.

وشهد المعرض العديد من الفقرات الفنية، لفرقة «السويس للسمسمية» التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، كما شهد المعرض العديد من أنشطة الطفل التي احتوت على ورش تلوين وأورجامي، وأنشطة المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة، ومشاركة بعض المبادرات كخدمة عامة للتوعية والتثقيف ضد ما يضر الصحة وتنمية القدرات العقلية.