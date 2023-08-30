أحمد حسن: الزمالك يبدأ الموسم دون قيد والأمر مع المجلس الجديد

أعلن أحمد حسن عن بدء الزمالك الموسم دون قيد اللاعبين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"مصدر: الزمالك قد يبدأ الموسم دون فتح باب القيد.. المبلغ المطلوب دفعه كبير للغاية وقد يتم تأجيل الأمر لحين قدوم مجلس جديد".

كشف مصدر في الزمالك عن تطورات أزمة ايقاف قيد الفريق الأول لعدم سداد مستحقات نادي اسبورتينج لشبونة.

وأكد مصدر في الزمالك أن الفريق قد يبدأ الموسم دون فتح باب القيد.

وأضاف المصدر، أن المبلغ المطلوب دفعه كبير للغاية وقد يتم تأجيل الأمر لحين قدوم مجلس جديد، ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك يوم ٣ سبتمبر المقبل.