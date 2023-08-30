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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزيرة الكورية تشتعل..أمريكا تتحدي كوريا الشمالية وتنشر قاذفات B-1B

صدى البلد

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، إن واشنطن نشرت قاذفات B-1B استعدادا لإجراء تدريبات مشتركة مع كوريا الجنوبية واليابان، ردا علي تهديدات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن طائرة أمريكية من طراز B-1B حلقت إلى جانب طائرات FA-50 الكورية الجنوبية ومقاتلات F-16 التابعة للقوات الجوية الأمريكية كجزء من مناورات “Ulchi Freedom Shield” المستمرة.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، أظهرت كوريا الشمالية وحدة عسكرية جديدة في عرض عسكري ضخم، تسمى الكتيبة 41 للهجوم البرمائي. ووفقا لوسائل الإعلام الرسمية، تهدف هذه الكتيبة إلى "تطهير" البحر الأصفر من "القراصنة" الكوريين الجنوبيين. وقد ظهر جنود هذه الكتيبة وهم يحملون بنادق هجومية مزودة بقاذفات قنابل، ويرتدون زيا مارينز ويلون وجوههم بألوان التمويه. 

وقال خبراء، إن هذه الكتيبة تثير تهديدا أكبر لحدوث هجوم مستقبلي على جزر حدودية تابعة لكوريا الجنوبية، خاصة في ضوء التصعيد الأخير في التوترات بين البلدين. ففي 2 نوفمبر 2022، أطلقت كوريا الشمالية أكبر عدد من الصواريخ في يوم واحد - 23 صاروخا على الأقل - بما في ذلك واحد سقط على بعد أقل من 60 كيلومترا من مدينة سوكشو الجنوبية. 

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