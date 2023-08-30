ارتباك في الرحلات الجوية المغربية بسبب أحداث الجابون

ذكرت صحيفة هسبريس المغربية، أن اجتماعا طارئا لمسؤولي شركة الخطوط الملكية المغربية منعقد لمناقشة مصير الرحلات الجوية الرابطة بين مطار محمد الخامس الدولي ومطار ليبروفيل عاصمة الغابون، وذلك نقلا عن مصادر رسمية مغربية.

ويأتي هذا الاجتماع الطارئ، الذي تشرف عليه خلية من الشركة المذكورة، عقب القرارات التى هزت الجابون صباح اليوم، حيث أعلن عناصر من الجيش والشرطة، في بيان تلي عبر محطة “جابون 24” التلفزيونية من مقر الرئاسة، إلغاء نتائج الانتخابات وحل “كل مؤسسات الجمهورية” و”إنهاء النظام القائم”.

وأوضحت المصادر الحكومية، أن رحلة جوية كانت مبرمجة مساء اليوم للخطوط الملكية المغربية من الدار البيضاء إلى ليبروفيل، قد يتم إلغاؤها، في ظل إغلاق قادة المجلس العسكري بالجابون الحدود البرية الذي قد يتبعه إغلاق للمجال الجوي، وأشار المصدر نفسه إلى أن 4 رحلات جوية يتم تنظيمها أسبوعيا تربط بين الدار البيضاء والعاصمة ليبروفيل، ستتم مدارسة وقفها مؤقتا في انتظار استقرار البلد بعد هذا الأحداث الجارية.

وكان بيان سابق نشرت مضامينه وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب)، تلي من طرف عسكريين عبر محطة “جابون 24” التلفزيونية من مقر الرئاسة، أورد أنه “حلت كل المؤسسات، الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية. ندعو المواطنين إلى الهدوء ونجدد تمسكنا باحترام التزامات الغابون حيال الأسرة الدولية”، معلنا إغلاق حدود البلاد “حتى إشعار آخر”.

وجاء تلك الأحداث، بعيد نشر النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية التي جرت السبت وأظهرت إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو أوديمبا، الذي يحكم البلاد منذ 14 عاما، لولاية ثالثة بحصوله على 64,27% من الأصوات.