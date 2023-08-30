الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي يلتقي كبير علماء المجمع الفقهي العراقي

التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، في بغداد بتاريخ 30 أغسطس 2023، بالعلامة الدكتور حسن الطه كبير علماء المجمع الفقهي العراقي.

وأشاد العلامة الطه في كلمته الترحيبية بالدور الفاعل والمواقف التي تبنتها المنظمة تجاه الإساءات لنسخ من المصحف الشريف في بعض الدول الغربية، والمهمة السامية للأمين في قيادته للمنظمة التي تمثل صوت العالم الإسلامي.

وأكد العلامة الطه أهمية الانفتاح العربي والإقليمي على العراق الذي يشهد استقراراً وتطوراً في العلاقات الدولية.

وأشاد الأمين العام للمنظمة بمكانة العراق ودوره المؤثر في الساحة العربية والدولية، معبراً عن سعادته بزيارة المجمع الفقهي العراقي الذي تميز بخطابه المعتدل وانفتاحه على المرجعيات الدينية داخل العراق وخارجه.

وقام الوفد بجولة في الحضرة الحنفية.

وزار الأمين العام والوفد المرافق له ضريح الإمامين موسى بن جعفر الكاظم، ومحمد بن علي الجواد.